TikTok назвали самым скачиваемым приложением в мире

Сервис для коротких видео с музыкой TikTok стал самым загружаемым приложением в мире в прошлом году. Об этом сообщает «Би-би-си» со ссылкой на исследование компании цифровой аналитики App Annie.

При этом TikTok опередил Facebook Messenger. Китайская программа для обмена роликами стала единственной, которая не входит в структуру Facebook из пятерки лидеров данного топа.

В своей родной стране пекинская компания ByteDance находится на первом месте с видео-приложением на китайском языке — Douyin.

Популярность TikTok сохранялась даже после попыток 45-го президента Соединенных Штатов Дональда Трампа запретить соцсеть для американцев. Следующий глава Белого дома Джо Байден отменил указ.

Сервисы, принадлежащие Facebook, находились на первом месте с начала исследования, проводимого с 2018 года. Владельцы гаджетов, по данным App Annie, в 2020 году чаще всего скачивали Facebook, WhatsApp, Instagram и Facebook Messenger.

Ранее появилась информация, что в TikTok тестируют новую функцию исчезающих клипов. Аналогичный формат уже есть в Snapchat, Facebook и Instagram.

До этого в сети появился клон TikTok с закрытым доступом.