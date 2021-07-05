Россиянам рассказали, как вычислить прослушку по телефону

Партнер и директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов рассказал, что помехи во время разговора по телефону чаще всего возникают по безобидным причинам, однако есть несколько признаков, указывающих, что к телефону может быть подключена третья сторона. Об этом он рассказал агентству «Прайм».

По его мнению, самым главным признаком является повышенный расход батареи.

«Если раньше это был универсальный сигнал о прослушке, то сейчас на фоне множества приложений, работающих в фоновом режиме, нужно обращать внимание на быстрый расход батареи именно при совершении определенных действий, например, разговора по телефону или переписки в мессенджере», — сказал он.

Также Мясоедов отметил, что программы, которые используют киберпреступники, с каждым днем становятся все умнее и включаются только в нужные моменты. Таким образом они скрывают свое постоянное присутствие на устройстве, добавил он.

По словам специалиста, люди очень часто не глядя дают согласие на все условия пользования приложениями при их скачивании, не задумываясь, что при этом они разрешают доступ к микрофону и камере телефона, благодаря этому злоумышленникам гораздо проще прослушивать граждан.

Еще одним признаком прослушки эксперт назвал таргетированный под разговоры пользователя контент. В этом случае человек может увидеть рекламу или сообщения с неизвестного номера о том, что незадолго до этого обсуждал в разговоре.

В случае появления подозрений Мясоедов советует выключить телефон и немедленно обратиться в сервисный центр.

Ранее эксперт Лаборатории практического анализа защищенности компании «Инфосистемы Джет» Дмитрий Курамин перечислил признаки, которые указывают на то, что телефон прослушивается.