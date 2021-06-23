Twitter начал принимать заявки от пользователей на подключение платного доступа

Администрация Twitter начала принимать заявки от пользователей, желающих подключить платный доступ для подписчиков. Об этом говорится на сайте компании.

«С сегодняшнего дня (23 июня) вы можете подать заявку на то, чтобы стать одним из первых, кто опробует со своей аудиторией Ticketed Spaces и Super Follows», — говорится в сообщении.

Отмечается, что функция Ticketed Spaces даст пользователям возможность публиковать эксклюзивный аудио- и видеоконтент, который смогут увидеть только купившие электронный билет подписчики. Его стоимость будет варьироваться от $1 до $999.

Функция Super Follows позволит ежемесячно взимать с подписчиков плату за доступ к эксклюзивному контенту. Юзерам придется платить $2,99, $4,99 или $9,99 в месяц.

По данным соцсети, пользователи, которые воспользуются Ticketed Spaces или Super Follows, смогут «получать до 97% выручки», пока не заработают суммарно $50 тыс. После этого доля, которую получает Twitter, вырастет с 3% до 20%. Уточняется, что сетевые магазины Google и Apple также имеют право на часть выручки.

В феврале стало известно, что Twitter рассматривает возможность внедрения нового способа монетизации — функцию Super Follow. Пользователи смогут оформить платную подписку на блогеров взамен на эксклюзивный контент. Кроме того, они получат несколько преимуществ, среди которых есть «значок сторонника». Подробнее — в материале «Газета.Ru».