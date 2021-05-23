Россиянам рассказали о неизбежной утечке биометрических данных

Эксперты в сфере информационной безопасности рассказали о возможности утечки биометрических данных, сообщает РИА «Новости».

По словам генерального директора Qrator Labs Александра Лямина, подвергать биометрические данные киберугрозам очень опасно, поскольку мошенники могут скомпрометировать информацию, а человек не сможет изменить украденные отпечатки пальцев или строение радужной оболочки глаза.

«Поэтому требования к защите такой информации должны быть максимальными. Абсолютно любые данные сегодня могут быть украдены, и утечка биометрической информации – это уже не вопрос возможностей, а лишь дело времени», — считает он.

При этом главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов уточняет, что любые биометрические данные хранятся не как фото, отпечаток или запись голоса, а в виде числового кода, который получается в результате анализа этих данных по определенным алгоритмам. При утечке информации этот код не позволит злоумышленникам проводить какие-либо операции.

В тоже время тренер лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB Сергей Золотухин считает, что нынешних мер защиты биометрических данных недостаточно. Он отмечает, что от крупных утечек пока спасает только то, что биометрические данные используются только как дополнительный фактор безопасности.

Ранее замминистра финансов РФ Алексей Моисеев заявил, что утечка биометрических данных может сломать человеку жизнь в «цифровом будущем».