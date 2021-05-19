Дуров назвал пользователей iPhone «рабами»

Основатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал о минусах смартфонов компании Apple. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам российского предпринимателя, бизнес-модель Apple построена на продаже переоцененных устаревших устройств клиентам, которые оказываются заблокированы в экосистеме компании.

«Каждый раз, когда я использую iPhone для тестирования нашего приложения, я чувствую, будто меня отбросило в Средневековье», — написал Дуров.

Кроме того, он отметил, что дисплеи на данных устройствах частотой в 60 Гц не могут соперничать с экранами с частотой 120 Гц, использующимися на некоторых гаджетах на Android.

По мнению основателя Telegram, самое плохое в этих смартфонах то, что они позволяют устанавливать только приложения, которые доступны в App store, а для создания резервных копий использовать только сервис iCloud.

«Владение iPhone делает из вас «цифрового раба» Apple», — добавил Дуров.

Ранее Европейский союз обвинил Apple Inc. в нарушении антимонопольного законодательства. По данным Европейской комиссии, компания злоупотребила своим контролем над распространением приложений для потоковой передачи музыки.