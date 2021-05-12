Дуров прокомментировал создание Telegram-канала устроившим стрельбу в Казани

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил в своем канале, что Ильназ Галявиев, устроивший стрельбу в казанской школе, рассказал о своих планах по нападению в созданном для этого Telegram-канале за 20 минут до нападения.

По словам предпринимателя, в момент совершения теракта в Telegram-канале преступника состоял только его создатель. За 15 минут до нападения на школу стрелок сделал канал публичным. По предположению Дурова, Галявиев собирался оставить его как предсмертную записку.

«Модераторы Telegram действовали быстро: в течение часа после получения первых жалоб они заблокировали канал за призывы к насилию. Однако жалобы и подписчики появились в канале лишь после того, как убийца был задержан полицией», — уточнил создатель мессенджера.

По мнению Дурова, если бы правоохранители осуществляли мониторинг всех Telegram-каналов в реальном времени, вряд ли они успели бы предотвратить трагедию за такое короткое время, поскольку преступник специально не давал никакой конкретики.

Создатель Telegram также добавил, что подобные события, несмотря на свою трагичность, не должны «служить поводом для организации охоты на ведьм или превращения общества в концлагерь».

Дуров пояснил, что не стоит искать виновных среди создателей компьютерных игр и директоров школ. По его словам, целиком защитить общество от действий психически нестабильных людей невозможно.

Ранее сообщалось, что у 19-летнего Ильназа Галявиева, накануне совершившего вооруженное нападение на школу №175 в Казани, выявили заболевание головного мозга.

11 мая в казанской гимназии произошла стрельба. К настоящему времени подтверждена гибель девяти человек, 23 пострадали. Нападавший 19-летний Ильназ Галявиев задержан. По факту нападения возбуждено уголовное дело о массовом убийстве, задержанному может грозить пожизненное лишение свободы.