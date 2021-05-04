В работе мессенджера Telegram произошел сбой

Пользователи мессенджера Telegram из России рассказали о сбое в его работе во вторник, 4 мая. Об этом следует из данных портала Downdetector, фиксирующего доступность популярных интернет-платформ.

Сложности с доступом к приложению начали наблюдаться с 11.12 мск. Причина перебоев в Telegram в настоящий момент неизвестна.

Чаще всего пользователи жаловались на сложности с запуском приложения (84%), а также на трудности во время отправки сообщений (в 15% случаях).

Telegram представляет собой мессенджер, в котором можно обмениваться сообщениями и медиафайлами. Автором платформы в 2013 году стал российский предприниматель Павел Дуров, основавший социальную сеть «ВКонтакте». Telegram доступен для разных мобильных платформ и имеет несколько версий для компьютера.

Ранее, в марте в работе Telegram и Википедии произошел сбой. Неполадки с Telegram начались после 17.12 мск.

Кроме того, в феврале в работе Instagram также произошел сбой. Больше всего сообщений о неполадках поступили из Европы.