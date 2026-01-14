На Украине в Кривом Роге прозвучали взрывы

В украинском городе Кривом Роге Днепропетровской области прогремело несколько взрывов. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

По их данным, Кривой Рог с южного направления атакуют летящие на низкой высоте беспилотники. В небе над городом видны вспышки. Предположительно, удары наносятся по объектам энергетики. В некоторых районах города произошло падение напряжения. Также зафиксированы пожары.

13 января сообщалось, что украинская столица переживает серьезные перебои с электроснабжением, граничащие с полным отключением.

До этого российские войска нанесли массированный удар по энергетической инфраструктуре и предприятиям, имеющим отношение к Вооруженным силам Украины. Министерство энергетики Украины заявило о перебоях с электроснабжением в Киеве и ряде областей, включая Киевскую, Одесскую, Харьковскую, Днепропетровскую и Черниговскую, из-за повреждений энергообъектов.

По всей стране введены графики почасовых отключений, а в Киеве и Киевской области — аварийные отключения электроэнергии.

Ранее в родном городе Зеленского после прилетов произошло частичное отключение света.