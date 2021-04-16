Пункты вакцинации от коронавируса появились в «Яндекс.Картах»

Минздрав РФ отметил в «Яндекс.Картах» пункты вакцинации от COVID-19. Теперь любой человек сможет найти в сервисе, где делают прививку от коронавируса, сообщается в Facebook ведомства.

«Всего на карте отмечено более 4500 мест, где можно сделать прививку от коронавирусной инфекции, на данный момент это наиболее полный список, который будет дополняться Минздравом России», — заявили в пресс-службе.

По информации министерства, найти пункты можно по ключевым словам в поисковой строке «вакцинация» или «где сделать прививку».

Как подчеркнули в сообщении, простота получения вакцины для всех россиян является важным приоритетом в работе министерства здравоохранения РФ.

«Для нас принципиально важно обеспечить доступность вакцинации для жителей нашей страны», — обратил внимание заместитель министра Павел Пугачев.

Россия является первой страной в мире, которая зарегистрировала вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Лекарство получило название «Спутник V».

Ранее стало известно, что Россия зарегистрировала первую в мире вакцину против коронавируса нового типа для животных.