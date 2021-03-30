В Кремле оценили возможность запрета иностранных интернет-платформ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду на то, что полного запрета иностранных интернет-платформ удастся избежать, однако подчеркнул, что необходимо добиться от зарубежных компаний соблюдения российских правил. Об этом он заявил в интервью «Аргументам и фактам».

«Никто не хочет полного запрета, было бы глупо выступать за это. Но вынудить эти компании соблюдать наши правила нужно», – отметил Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что зарубежные компании должны придерживаться внутренних норм стран, в которых они работают. Он пояснил, что каждая компания хочет работать бесконтрольно, однако не все могут застраховать себя от превращения в инструмент влияния других государств на ту страну, в которой ведется работа.

«Президент [России Владимир Путин] неоднократно говорил, что нужно найти золотую середину между приоритетом свободы интернета и его регламентированием <...> Чем больше жизни там, тем больше там должно быть правил. И это должны быть общие правила игры для всех, в том числе и для зарубежных компаний, потому что у интернета нет границ», – добавил пресс-секретарь главы государства.

Роскомнадзор с 10 марта принял решение замедлить работу социальной сети Twitter в связи с бездействием администрации платформы по удалению запрещенной информации. Впоследствии ведомство пригрозило заблокировать Twitter в России, если соцсеть не удалит запрещенную информацию. Кроме того, Роскомнадзор не исключил, что вслед за Twitter может быть замедлена работа и других соцсетей, среди которых Facebook, Instagram, YouTube.