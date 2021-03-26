Глава центра по кибербезопасности считает РФ «самой острой угрозой» для Британии

Руководитель британского Национального центра по кибербезопасности (NCSC) Линди Кэмерон заявила, что Россия является «самой большой угрозой кибербезопасности» для Британии. Об этом сообщает Reuters.

Кроме того, по ее мнению, аналогичную опасность для страны представляют также Китай, Индия и Северная Корея. Она отметила, что все четыре страны «осуществляют враждебную деятельность» в сфере киберпространства.

«В киберпространстве – как и в других сферах безопасности – Россия представляет собой наиболее острую реальную угрозу для Великобритании», — подчеркнула Кэмерон.

При этом она указала на важность оценки амбиций китайской стороны в сфере технологического прогресса.

Ранее стало известно, что испанская разведка заподозрила российские спецслужбы в кибератаке.