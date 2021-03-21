Российские женщины устанавливают Clubhouse чаще мужчин

Среди пользователей социальной сети Chubhouse в России женщин в два раза больше, чем мужчин, свидетельствует отчет об исследовании холдинга «Ромир», поступивший в «Газету.Ru».

В исследовании участвовали люди в возрасте старше 14 лет, владеющие смартфонами на базе операционной системы iOS.

Всего о существовании Clubhouse знает 61% респондентов, оставшиеся 39% ни разу о ней не слышали. При этом приложение установили лишь 34% россиян, знакомых с социальной сетью. Положительно свой опыт использования соцсети оценивает 61% опрошенных, 11% остались недовольны взаимодействием с платформой.

«Мужчин среди аудитории приложения оказалось заметно меньше, чем женщин – 33% против 67%», – указано в отчете.

Наиболее активно используют приложение россияне в возрасте от 30 до 39 лет, их доля составляет 33%, следует из результатов исследования.

«Исследование показало, что аудитория приложения очень разнообразна, а значит каждый может найти интересное обсуждение на площадке, которая, помимо прочего, может стать для бизнеса и лидеров общественного мнения актуальным каналом коммуникации с таргетированной категорией людей», – прокомментировал результаты исследования президент «Ромир», основатель Mile Group, доктор социологических наук Андрей Милехин.

Ранее эксперты оценили перспективы Clubhouse.