Хакеры взломали страницу главы Киргизии в Facebook и комментировали посты от его лица

Аккаунт президента Киргизии Садыра Жапарова в Facebook был взломан неизвестными. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Галину Байтерек.

«Личная страница Жапарова в социальной сети Facebook была взломана неизвестными. Злоумышленники оставляли комментарии с указанной страницы под различными постами», — сказала она.

Пресс-секретарь добавила, что президент не имеет отношения у последним комментариям, которые были размещены с его профиля.

Ранее сообщалось, что мошенники взломали страницу в Facebook главы фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергея Неверова.