Facebook снимет ограничения на новостной контент в Австралии

Компания Facebook и власти Австралии пришли к соглашению, ограничения на распространение новостного контента в социальной сети будут сняты. Об этом сообщается в заявлении Facebook.

«Мы рады, что нам удалось достичь соглашения с правительством Австралии <...> Мы теперь можем работать над дальнейшими инвестициями в журналистику, которая представляет общественный интерес, и в ближайшие дни восстановить новости на Facebook для австралийцев», – указано в публикации.

Ранее стало известно, что трафик сайтов в Австралии упал после того, как Facebook запретил делиться новостями в соцсети. Подробности — в материале «Газеты.Ru».