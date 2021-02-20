Трамп заявил, что Twitter «уже не тот»

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что социальная сеть Twitter стала скучной и уже «не той», поэтому он не хочет туда вернуться. Об этом политик заявил в интервью телеканалу Newsmax TV.

«Если вы посмотрите на то, что происходит с Twitter, - я считаю, что он стал очень скучным, и миллионы людей покидают его. Они уходят, потому что он уже не тот, и мне это понятно», — сказал политик.

Трамп назвал «позором» то, что социальная сеть помечала почти всего его сообщения «всевозможными флажками».

На вопрос, будет ли бывший президент баллотироваться на выборах главы государства в 2024 году, он ответил, что пока не будет говорить, но, по опросам, его поддержка «выше крыши».

Ранее основатель Microsoft Билл Гейтс заявил, что рано или поздно соцсети будут вынуждены разблокировать аккаунты Трампа.

Twitter, Facebook, Instagram и другие соцсети заблокировали аккаунты президента США Дональда Трампа на различные сроки.