Parler возобновит работу

Сервис микроблогов Parler, который пользуется популярностью среди сторонников бывшего президента США Дональда Трампа, возобновит работу с понедельника, 15 февраля. Об этом объявил директор владеющей соцсетью одноименной компании Марк Меклер, пишет New York Post.

«У Parler опытная команда, и уходить мы не собираемся. Когда нас отключили от интернета в январе те, кто хочет лишить голоса десятки миллионов американцев, мы пообещали сами себе, что вернемся даже сильнее, чем были», — сказал Меклер.

Он пообещал добиться процветания социальной сети, ценящей свободу слова, гражданский диалог и неприкосновенность частной жизни.

Меклер отметил, что приложение будет работать на серверах, которые не зависят от ведущих IT-компаний.

Ранее российская компания опровергла предоставление хостинга сервису Parler.

Parler — это сервис для обмена сообщениями, он стал популярен после блокировки аккаунта Трампа в Twitter. Google и Apple заблокировали приложение в своих онлайн-магазинах, а облачный сервис Amazon Web Services отключил Parler от своего хостинга.