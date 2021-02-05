Роскомнадзор признал, что в соцсетях стало больше мата после его запрета

В Роскомнадзоре рассказали, что в интернете стало больше нецензурной лексики после вступления в силу соответствующего закона. Об этом сообщает РБК.

Ведомство отмечает, что такая ситуация отсрочит выполнение закона на практике до марта.

Так, по данным «Медиалогии», в период с 1 по 2 февраля 2021 года в соцсетях Facebook, Instagram, «Вконтакте», Twitter и «Одноклассники» было сделано более 646 тыс. публикаций, в которых содержалась бранная лексика.

Компания добавляет, что в 2020 году в период с 4 по 5 февраля было сделано лишь 426,5 тыс. аналогичных публикаций.

За цензуру российских СМИ и ограничение доступа к информации по расовой, национальной и политической принадлежности иностранным интернет-платформам будет грозить ответственность, включая штраф в размере до трех млн рублей. Отмечается, что соответствующий законопроект внесли в Госдуму 19 ноября. В качестве мер также предусмотрена блокировка и замедление трафика. Поправки в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» вступил в силу с 1 февраля 2021 года.