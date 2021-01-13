Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху завел Telegram-канал на русском языке. Подлинность канала подтвердил советник премьера Дмитрий Гендельман в беседе с РИА «Новости».

По словам Гендельмана, Telegram-канал не является первой русскоязычной страницей Нетаньяху в социальных сетях. В частности, советник напомнил о ведущейся на русском языке странице премьера в Facebook, которая существует уже больше шести лет.

Открытие Telegram-канала Нетаньяху связано с ростом популярности этой площадки, пояснил Гендельман.

На данный момент на канал подписаны более 3,6 тыс. пользователей, в нем опубликовано четыре поста.

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