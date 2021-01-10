Эрдоган не будет пользоваться WhatsApp

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не отказался от приложения WhatsApp, написал Bloomberg со ссылкой на пресс-службу политика.

Такое решение было принято из-за того, что мессенджер изменил политику конфиденциальности.

Теперь турецкая администрация перенесет все чаты в приложение BiP, которое принадлежит Turkcell Iletisim Hizmetleri AS.

Ранее WhatsApp обязал своих пользователей делиться информацией с Facebook.

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