Эрдоган не будет пользоваться WhatsApp
Карина Казанцева
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не отказался от приложения WhatsApp, написал Bloomberg со ссылкой на пресс-службу политика.
Такое решение было принято из-за того, что мессенджер изменил политику конфиденциальности.
Теперь турецкая администрация перенесет все чаты в приложение BiP, которое принадлежит Turkcell Iletisim Hizmetleri AS.
Ранее WhatsApp обязал своих пользователей делиться информацией с Facebook.
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