Трамп заявил о задержании виновного в утечке информации о Венесуэле

Американские власти задержали человека, который, по их данным, ответственен за раскрытие секретной информации Вашингтона, касающейся Венесуэлы. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает РИА Новости.

«Того, кто слил информацию, нашли, и сейчас он за решеткой. Это тот самый человек, сливший данные по Венесуэле», — заявил политик в ходе мероприятия в Овальном кабинете.

По словам Трампа, задержанный оказался крайне плохим информатором. Американский лидер отметил, что в настоящий момент мужчина находится в тюрьме и, вероятно, задержится там «надолго».

Кроме того, что на свободе могут оставаться и другие причастные к сливу, в настоящий момент власти идут по их следам, подчеркнул президент США.

3 января США нанесли удар по Венесуэле: взрывы прогремели в столице страны Каракасе и на военной базе Форт-Тиуна. По окончании операции Дональд Трамп назвал ее успешной и заявил, что американские военные захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу. Глава Белого дома подчеркнул, что Мадуро «больше не президент», а управление Венесуэлой «до передачи власти» берут на себя США.

Ранее посол России в Венесуэле рассказал об условиях Мадуро в тюрьме.