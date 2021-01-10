Amazon скрыл доступ к приложению, используемому сторонниками Трампа

Приложение для обмена сообщениями Parler, которое используют сторонники действующего президента США Дональда Трампа, было удалено из доступа на сервисе Amazon. Об этом сообщает Mediaite.

Данное решение компании было принято на фоне ранее произошедших запретов на скачивание приложения компаниями Google и Apple.

Отмечается, что приложение использовалось для планированию событий по захвату Капитолия в Вашингтоне.

Ранее в Twitter заявили о блокировке личного аккаунта Трампа. Меры обоснованы риском подстрекательства к насилию. Однако президент страны, придя в ярость от произошедшего, заявил в в официальном аккаунте своего штаба, что Twitter не заставит его замолчать.

6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, на котором должны были утвердить итоги минувших выборов. В результате произошедшего погибли пять человек. Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер распорядилась ввести комендантский час. По последним данным, обвинения были предъявлены 55 участникам осады.

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