СМИ сообщили, что страны Персидского отговаривают США от нанесения ударов по Ирану

Арабские монархии Персидского залива — Саудовская Аравия, Оман и Катар — предостерегают Вашингтон от нанесения удара по Ирану. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

По сведениям издания, США предупредили представителей этих стран о возможных американских атаках на Исламскую республику. После этого Саудовская Аравия, Оман и Катар неофициально предупредили Соединенные Штаты о серьезных негативных последствиях такого шага. В частности, попытки свергнуть власть в Иране приведут к потрясениям на мировых рынках, что отрицательно скажется на американской экономике.

13 января американский президент Дональд Трамп заявил, что союзникам и гражданам США, которые находятся на территории Ирана, следует немедленно покинуть республику.

В конце декабря в Иране начались протесты на фоне девальвации местной валюты. Они сопровождались усилением мер безопасности. Правоохранители, в частности, использовали против протестующих слезоточивый газ и пневматическое оружие. Протесты охватили более 60 городов в 25 провинциях страны. Крупнейшие акции проходят в Тегеране, а наиболее ожесточенные столкновения были зафиксированы на западе и юго-западе (города Малекшахи, Керманшах, Лордеган).

