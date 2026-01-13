Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Новости политики

Иран заявил о перехвате партии оборудования Starlink

Иранские спецслужбы заявили о перехвате «незаконной» партии Starlink
Shutterstock

Иранские разведывательные службы сообщили о задержании крупной партии комплектов спутниковой связи Starlink в приграничной зоне. Власти утверждают, что данная партия предназначалась для проведения «шпионской и подрывной деятельности» на территории Ирана, сообщает Би-би-си.

Несмотря на попытки иранского правительства блокировать сигналы Starlink, принадлежащего Илону Маску, некоторые граждане Ирана используют эту спутниковую систему для доступа к интернету. При этом использование Starlink в Иране официально запрещено.

13 января государственное телевидение Ирана сообщило о том, что груз оборудования был «нелегально ввезен из соседнего государства». Среди конфискованного оборудования числятся 100 приемников дальнего действия, 50 усилителей сигнала BTS, 743 модема 5G различных производителей и 799 мобильных устройств последнего поколения. В видеоматериале, сопровождающем заявление, продемонстрированы коробки с электронным оборудованием, на некоторых из которых отчетливо видна символика Starlink.

Ранее Трамп заявил о возможности Вашингтона восстановить населению Ирана доступ к интернету.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27614371_rnd_4",
    "video_id": "record::458b3332-853f-4383-9182-8afd0cfe0020"
}
 
Теперь вы знаете
Закладывайте до полугода: кому будет сложно найти работу в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+