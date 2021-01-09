Microsoft разработает цифровые клоны людей
Карина Казанцева
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Корпорация Microsoft зарегистрировала патент на создание «голосового чатбота на основе характеристик конкретного человека». Это следует из информации Ведомства по патентам и товарным знакам США.
Отмечается, что при работе над «чатботом» компания будет собирать изображения, образцы голоса, записи в социальных сетях, электронные письма, рукописные письма о конкретном человеке. Это будет применяться для создания или изменения данных о человеке.
Такие разработки означают, что корпорация в будущем сможет создавать цифровых клонов умерших людей.
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