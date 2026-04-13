В Подмосковье задержали подростка по делу о теракте на ж/д

МВД: против подростка из Подмосковья, устроившего 16 поджогов, возбудили дело

В России возбудили уголовное дело в отношении подростка из Подмосковья, обвиняемого в поджогах 16 объектов на железной дороге. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в Telegram-канале.

Установлено, что подросток действовал по указанию неизвестных, которые связались с ним через мессенджер и представились сотрудниками силовых структур. Злоумышленники убедили молодого человека выполнять их задания. Для приобретения легковоспламеняющейся жидкости ему перечислили 10 тысяч рублей.

В течение нескольких дней подросток в вечернее время направлялся к объектам по полученным координатам и поджигал железнодорожные релейные шкафы. В результате было повреждено 16 объектов на перегонах и станциях Павелецкого и Курского направлений Московской железной дороги.

В отношении подростка возбуждено уголовное дело по статье о теракте. Подозреваемый был задержан по месту жительства. Фигуранту избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

До этого аналогичные обвинения предъявили подростку из Ленобласти. Его подозревают в поджоге нескольких объектов железнодорожной инфраструктуры. Следователи выяснили, что юноша после переписки с неизвестным поджег пять релейных шкафов сигнализации и автоматической блокировки перегона, а также два батарейных шкафа неподалеку от станции Токсово Всеволожского района. Свои действия он снимал для отчета.

Ранее в Петербурге подросток пытался сжечь локомотив по заданию украинского куратора.

 
