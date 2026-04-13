Ребенок бежал по двору дома в Тюмени и провалился в колодец

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Общество

В Тюмени ребенок бежал по двору дома и провалился в колодец
В Тюмени мальчик бегал во дворе жилого дома и внезапно провалился в колодец. Об этом сообщает «МегаТюмень».

Инцидент произошел 12 апреля на улице Фармана Салманова вблизи дома №3 — это территория жилого комплекса «Скандиа». Мальчик бежал по двору, наступил на крышку колодца и упал в него, а люк за ним захлопнулся.

Рядом находились случайные очевидцы, которые моментально бросились на помощь мальчику. Прохожие быстро вытащили ребенка наружу. По словам местных жителей, причиной случившегося стало отсутствие должного крепления крышки колодца.

В пресс-службе городского Росводоканала заявили, что колодец не относится к сетям ресурсоснабжающего предприятия. Ответственность за его состояние лежит на управляющей компании.

Ранее восьмилетняя девочка упала в глубокий колодец во Владимирской области.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!