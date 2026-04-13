Ребенок бежал по двору дома в Тюмени и провалился в колодец

В Тюмени мальчик бегал во дворе жилого дома и внезапно провалился в колодец. Об этом сообщает «МегаТюмень».

Инцидент произошел 12 апреля на улице Фармана Салманова вблизи дома №3 — это территория жилого комплекса «Скандиа». Мальчик бежал по двору, наступил на крышку колодца и упал в него, а люк за ним захлопнулся.

Рядом находились случайные очевидцы, которые моментально бросились на помощь мальчику. Прохожие быстро вытащили ребенка наружу. По словам местных жителей, причиной случившегося стало отсутствие должного крепления крышки колодца.

В пресс-службе городского Росводоканала заявили, что колодец не относится к сетям ресурсоснабжающего предприятия. Ответственность за его состояние лежит на управляющей компании.

