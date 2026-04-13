В Индии вышел сериал о преступлении, которого не существует по закону

Сериал об изнасилованиях в браке «Чирайя» вызвал скандал в Индии

В Индии вышел сериал «Чирайя» (в переводе с хинди — «Маленькие птички»), который раскрывает проблему изнасилований в браке. Об этом сообщил «Би-би-си».

В центре истории — две женщины. Камлеш (в исполнении Дивьи Дутты) — домохозяйка средних лет, которая искренне верит, что «женщины должны интересоваться готовкой и домашними делами». Пуйя (Прасанна Биш) — образованная, социально сознательная девушка, которая говорит о гендерном равенстве и достоинстве.

Их миры сталкиваются, когда Пуйя выходит замуж за Аруна — брата мужа Камлеш, которого она воспитала как собственного сына. Он кажется идеальной партией, но мечты о счастливом браке рушатся в первую же ночь: Арун насилует Пуйю.

«Почему ты повторяешь, что я тебя изнасиловал? Я просто взял то, что принадлежит мне», — говорит Арун супруге.

В Индии сериал столкнулся с неоднозначной реакцией. По местным законам супружеское изнасилование не является преступлением и не может быть наказано.

Сценаристка Дивь Нидхи Шарма призналась, что ее глубоко тревожит происходящее. Также создатели сериала отметили, что их цель — не бороться с правительством или законами напрямую.

«Эта несправедливость происходит в наших домах, по соседству. Что я нахожу наиболее тревожным — так это отсутствие какого-либо правового или социального выхода. И как писатель, я почувствовала, что должна внести свою лепту», — заявила Нидхи Шарма.

