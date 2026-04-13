В Минобороны заявили о 6 558 нарушениях режима перемирия со стороны ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили 6 558 нарушений за время пасхального перемирия. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Там отметили, что украинские военные продолжали наносить удары с использованием беспилотников и артиллерии по позициям российской армии, а также по гражданским объектам в приграничных районах Белгородской и Курской областей.

«Всего зафиксировано 6 558 нарушений режима перемирия», — сообщили в ведомстве.

По данным Минобороны, за время перемирия украинские войска нанесли 5 844 удара с помощью квадрокоптеров.

До этого сообщалось, что срок действия пасхального перемирия в зоне проведения специальной военной операции (СВО), объявленного президентом России Владимиром Путиным, истек. Оно действовало с 16:00 мск 11 апреля до исхода дня 12 апреля. На время перемирия российским военным было поручено быть начеку для предотвращения провокаций и любых агрессивных действий со стороны украинских военных.

Ранее российский депутат предупредил Украину о жестком ответе за срыв перемирия.