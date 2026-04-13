В Подмосковье мальчику ампутировали часть пальцев после взрыва петарды

Мальчику, пострадавшему от взрыва петарды в Орехово-Зуево, ампутировали часть пальцев. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Подмосковья, министр здравоохранения Подмосковья Максим Забелин на своей странице в Max.

«Пациент прооперирован, к сожалению, часть пальцев пришлось ампутировать», — написал он.

По его словам, состояние подростка врачи оценивают как удовлетворительное. К лечению ребенка также привлечены психологи, реабилитологи и другие специалисты, отметил Забелин.

Инцидент произошел 12 апреля в Орехово-Зуево. Причиной взрыва, из-за которого мальчик лишился трех пальцев на руке, стало баловство с пиротехникой на спортплощадке в школьном дворе. По словам местных жителей, «на протяжении всего дня мальчики баловались с петардами», взрывая их возле школы на улице Бугрова. Одна из петард не загорелась. 11-летний мальчик поднял ее, положил в карман, после чего произошел хлопок. Пострадавшего экстренно госпитализировали в городскую больницу, а потом перевели на лечение в центр имени Рошаля в Красногорске.

Ранее школьник подобрал петарду в Копейске и лишился пальцев.