Сборная России по футзалу разгромила команду Вьетнама

Юношеская сборная России по футзалу обыграла команду Вьетнама
Футзал России

Юношеская сборная России по футзалу одержала победу в товарищеском матче над командой Вьетнама в Хошимине.

Встреча завершилась со счетом 5:0 в пользу гостей.

В составе российской команды дубль оформил Евгений Осинцев, забив на 15-й и 40-й минутах. Также отличились Али Велемеев, Максим Мухин и Руслан Зиновьев. Первый товарищеский матч между этими соперниками, состоявшийся ранее, закончился еще более крупным поражением Вьетнама — 0:14.

В феврале 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2025 года МОК рекомендовал снять ограничения для молодых спортсменов из России и Беларуси на участие в международных соревнованиях.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ранее российские батутисты стали лучшими в Европе.

 
