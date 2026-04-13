Один из главарей кровавой банды «Цапков» почти ослеп в колонии

Один из главарей банды «Цапков» Вячеслав Цеповяз перестал быть смотрящим в колонии, так как почти полностью потерял зрение. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным издания, зрение бандита начало падать еще несколько лет назад. Родственники передали ему в колонию очки, но они только усугубили ситуацию, так как были куплены без назначения врача.

Администрация исправительной колонии №26 в Волгоградской области отстранила Цеповяза от работы в связи со здоровьем. Заключенного больше не допускают к станкам, поскольку он не видит мелкие детали. Последний раз офтальмолог осматривал Цеповяза в 2025 году и подтвердил риск развития полной слепоты. Близкие осужденного надеются добиться его досрочного освобождения, но пока ходатайство об УДО подано не было, сообщили в SHOT.

Во время отсидки Цеповяз несколько раз попадал в скандалы. В сеть выкладывали кадры из тюрьмы, где криминальный авторитет вкушает деликатесы. А пару лет назад бандит устроил себе отпуск в СИЗО. По данным SHOT, в колонии у него были почти курортные условия: баня, мангальная зона, по слухам — и девочки. Как стало известно авторам канала, содержание Цеповяза за решеткой обходилось примерно в 3 млн рублей в год: деньги ему на счет переводили близкие.

4 ноября 2010 года банда «Цапков» пришла к фермеру в селе Кущевка на юге России и жестоко расправилась со всеми, кто был в доме. На пепелище следователи нашли 12 тел, в том числе детей, с множественными ножевыми ранениями. Жестокая расправа потрясла не только Краснодарский край, но и всю Россию. Все были уверены, что бандиты останутся за решеткой до конца дней. Что на самом деле стало с участниками кровавой преступной группировки — в материале «Газеты.Ru».

Ранее известный вор в законе Вася Бандит не признал вину по своему делу.

 
Не разрешай за собой следить: как распознать приложение, которое крадет ваши данные
