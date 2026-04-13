Песков высказался о статусе предложения России по иранскому урану

Сергей Гунеев/РИА Новости

Предложение России вывезти обогащенный уран с территории Ирана по-прежнему в силе, но оно не было востребовано в ходе контактов с США и региональными государствами. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Это предложение было озвучено [президентом России Владимиром] Путиным в контактах и с США, и с региональными государствами. Это предложение в силе, но оно не было востребовано», — сказал он в беседе с журналистами.

14 марта портал Axios писал о том, что российский лидер в ходе телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом предложил вывезти обогащенный уран из Ирана в Россию, однако глава Белого дома отказался.

По информации собеседников издания, Путин якобы предложил передать России около 450 кг обогащенного урана с концентрацией 60%. Отмечалось, что такого запаса урана достаточно для создания более 10 ядерных бомб при условии его дальнейшего обогащения.

Ранее в Израиле оценили идею вывезти в Россию обогащенный уран из Ирана.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!