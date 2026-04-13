Новый раунд диалога США и Ирана может состояться до истечения прекращения огня

Axios: посредники хотят организовать раунд диалога США и Ирана до 21 апреля
Страны-посредники надеются организовать новый раунд диалога США и Ирана до истечения срока прекращения огня 21 апреля. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

Как заявил региональный чиновник, стороны «не находятся в полном тупике». По его словам, дверь еще не закрыта, и обе стороны ведут переговоры.

8 апреля Вооруженные силы США прекратили нанесение ударов по территории Ирана в соответствии с объявленным режимом прекращения огня. В свою очередь Иран объявил о победе над Соединенными Штатами после слов американского президента Доналтьда Трампа о двухнедельном перемирии.

В этот же день Иран обвинил США и Израиль в срыве перемирия и снова закрыл Ормузский пролив. В Тегеране заявляют, что договоренности с Вашингтоном включали прекращение огня в Ливане, но Израиль продолжил атаки на объекты группировки «Хезболла» в Ливане.

21 марта президент России Владимир Путин на фоне ближневосточного конфликта заявил, что РФ остается верным другом и надежным партнером Ирана в нынешнее тяжелое время.

Ранее Трамп заявил, что ему все равно, вернется ли Иран к переговорам с США.

 
Теперь вы знаете
Не разрешай за собой следить: как распознать приложение, которое крадет ваши данные
