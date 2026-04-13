Поражение Орбана назвали «поворотным моментом» для Европы

Поражение премьер-министра Виктора Орбана стало «поворотным моментом» для Европы и оно может «встряхнуть» ЕС. Об этом пишет турецкое издание Haberturk.

«Орбан, близкий друг президента России Путина и президента США Трампа, стал экзистенциальной угрозой для Евросоюза, особенно из-за его вето на многие совместные решения, в частности, касающиеся Украины, а также из-за подозрений в том, что он «сообщал Путину о том, что обсуждалось на некоторых саммитах лидеров»», – отмечает СМИ.

Haberturk пишет, что после поражение Орбана ЕС «вздохнул с облегчением», а европейские лидеры увидели в результатах венгерских выборов «начало фундаментальных перемен» после многолетнего конфликта.

Также СМИ отмечает, что администрация ЕС из-за вето Орбана даже планировала «изменить фундаментальную структуру» всего союза. Однако после победы оппозиционной партии «Тиса» Петера Мадьяра ситуация может начать меняться.

12 апреля на парламентских выборах в Венгрии победила оппозиционная партия «Тиса» Петера Мадьяра. По результатам 93,42% обработанных бюллетеней она «взяла» 138 мест в парламенте, а «Фидес» — 54. Виктор Орбан признал результат и поздравил Мадьяра с победой.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Венгрия возвращается к европейскому пути. Также канцлер Германии Фридрих Мерц поздравил венгерскую оппозицию с победой на выборах. Мадьяр же пообещал восстановить полноправное участие страны в Евросоюзе и НАТО.

