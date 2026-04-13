Назван простой способ отучить ребенка обманывать

DevScience: дети реже обманывают, если им прямо разрешить это делать
Дети реже обманывают, если им прямо разрешить это делать. К такому неожиданному выводу пришли психологи, изучив поведение дошкольников в игровой ситуации. Работа опубликована в журнале Developmental Science (DevScience).

Ученые хотели понять, как моральные нормы взаимодействуют с ситуациями, где обман формально допустим — например, в стратегической игре. В эксперименте участвовали дети от 3 до 7 лет из Сингапура. Им предлагали простую игру: спрятать наклейку под один из двух стаканов, а затем указать на один из них, чтобы взрослый попытался ее найти. Чтобы выиграть, нужно было солгать. Часть детей перед началом прямо предупреждали: в этой игре можно говорить неправду, чтобы победить. Остальным этого не говорили.

Результат оказался парадоксальным. Хотя в целом дети обманывали довольно часто — примерно в 60–80% случаев — те, кому разрешили лгать, делали это реже. Этот эффект подтвердился в трех независимых экспериментах.

По словам авторов, это говорит о том, что моральные установки у детей сохраняют влияние даже тогда, когда правила вроде бы снимают запрет на ложь. Когнитивные способности и этика оказываются тесно связаны уже в раннем возрасте.

Исследователи предлагают несколько объяснений. Во-первых, сама формулировка инструкции могла усилить моральный акцент: фраза «обычно это плохо» делает тему лжи более значимой для ребенка. Во-вторых, дети склонны угадывать ожидания взрослых. Услышав разрешение на обман, они могли решить, что это проверка честности — и выбрать правду. Есть и более «игровое» объяснение: если ребенок думает, что от него ждут лжи, он может выбрать противоположную стратегию, чтобы выиграть.

Как бы то ни было, работа показывает: даже в простых играх поведение детей определяется не только расчетом, но и внутренними моральными ориентирами.

