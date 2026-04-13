Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Пасхальное перемирие на Украине — 2026Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии -- 2026
Общество

В России предсказали «тихую блокировку» мессенджеру Илона Маска

Mariana_erato/Shutterstock/FOTODOM

Новый мессенджер Илона Маска XChat будет популярен среди россиян с учетом блокировок и замедлений существующих ресурсов. Однако вряд ли он будет сотрудничать с властями, а значит в будущем его ждет «тихая и спокойная» блокировка без жесткой войны, как это происходит с Telegram. Такой прогноз в беседе с НСН озвучил эксперт комиссии по развитию информационного общества в Совете Федерации, разработчик сайта Кремля Артем Геллер.

По его мнению, Telegram у россиян был популярен за счет того, что позиционировался как безопасный ресурс – в этом свете перспективы есть и у Маска, особенно на фоне возможного внедрения хорошо развитого ИИ Grok. В перспективе XChat может догнать «китов индустрии» и стать интересным ресурсом, однако вряд ли Илон Маск согласится сотрудничать с российскими властями, а значит будущее мессенджера определено, отметил Геллер.

«Скорее всего, его может ждать такая же судьба, как и запрещенный, например, WhatsApp (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), — считает эксперт. — Будет спокойная, тихая блокировка без жесткой войны, которая сейчас идет с Telegram».

Напомним, компания X (бывший Twitter) Илона Маска запустила бета-версию нового мессенджера под названием XChat. Решение позиционируется как мессенджер нового поколения и, по своему функционалу, потенциально может составить конкуренцию Telegram.

Релиз приложения для iPhone запланирован на 17 апреля. Приложение будет доступно исключительно пользователям с учетной записью X и предложит стандартный набор функций современных мессенджеров.

Ранее в безопасности мессенджера Илона Маска XChat нашли серьезные дыры.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!