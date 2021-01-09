Apple пригрозила блокировкой соцсети Parler из-за поддержки Трампа

Компания Apple грозит удалить приложение Parler из App Store, если в течение 24 часов не будет введена система модерации соцсети. Об этом сообщает Mediaite.

В письме Apple руководству Parler указано, что пользователи консрвативной соцсети использовали ее, чтобы скоординировать планы по выдвижению в Вашингтон в день штурма здания Конгресса.

Американский политический обозреватель и бывший сотрудник Секретной службы США Дэн Бонгино, который приобрел долю акций Parler летом прошлого года, заявил, что решение Apple имеет идеологический характер.

«Нам навязывают полицейское государство», — подчеркнул бизнесмен.

Социальная сеть Parler позиционирует себя как платформа, гарантирующие свободу слова. Соцсеть имеет интерфейс и принципы работы, схожие с Twitter. Значительную часть аудитории этих сервисов составляют активисты крайне правого толка и их сторонники.

Ранее администрация Twitter заблокировала аккаунт предвыборного штаба действующего президента США Дональда Трампа. До этого было были заблокированы его страницы в Facebook, Instagram, Twitch, Snapchat.

6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, на котором должны были утвердить итоги минувших выборов. В результате произошедшего погибли пять человек. Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер распорядилась ввести комендантский час. По последним данным, обвинения были предъявлены 55 участникам осады.

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