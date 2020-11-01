Специалисты рассказали, как ускорить работу компьютера

Специалисты рассказали, как ускорить работу медленного компьютера. Об этом пишет Business Insider.

Компьютер начинает работать медленно из-за проблем с программным обеспечением. Чтобы восстановить скорость работы устройства, необходимо сократить число приложений, которые запускаются одновременно с загрузкой операционной системы. Для этого нужно убрать из списка приложений автозапуска те, которые используют много оперативной памяти или мощности процессора.

Устройство будет лучше работать, если закрыть ненужные вкладки в браузере, так как запуск большего числа вкладок может повлиять на общую производительность компьютера. Также компьютер необходимо проверять на наличие вирусов и перезагружать как минимум один раз в несколько дней.

Кроме того, можно установить SSD-накопитель, позволяющий запускать большинство программ в считанные секунды.

Пользователям Windows 10 советуют использовать функцию ReadyBoost, с помощью которой можно использовать USB-накопитель в качестве дополнительной оперативной памяти, и приостановить работу хранилища OneDrive, так как постоянная синхронизация службы хранения данных может замедлять работу системы.

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