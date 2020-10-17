Эксперт рассказал о способах скрыть переписку в WhatsApp

В мессенджере WhatsApp можно скрыть переписку в нескольких случаях, — онлайн, когда другие пользователи приложения не будут вас «видеть», а также оффлайн — для людей, находящихся поблизости. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на директора Института информационных технологий Университета «Синергия» Антона Аверина.

Он напомнил, что скрыть свое присутствие онлайн можно за счет настроек в конфиденциальности — поставить статус «Был(а)». Другой пользователь тогда сможет видеть, как давно человек был в «сети».

Также можно скрыть статус уведомления о прочтении сообщения, тогда нельзя увидеть, прочитано сообщение или нет.

«Есть еще способ, но с использованием приложений, которые подходят только для пользователей Android. Одно из них — Unseen — позволяет только читать сообщения, при этом не отображаясь в Сети», — поделился Аверин.

Также для того, чтобы обезопасить свою личную переписку, следует поставить на WhatsApp пароль.

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