В России в ближайший месяц могут наблюдаться помехи на телеэкранах

Михаил Кириллов

Жители России могут столкнуться в ближайший месяц с помехами на телеэкранах из-за мощного солнечного излучения. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Российской телевизионной и радиовещательной сети.

«Двадцать седьмого сентября в небе над Россией начинается осенняя интерференция — явление, при котором радиоволны Солнца могут перебивать телевизионный сигнал <...> В ряде случаев возможно периодическое кратковременное «замерзание» картинки, распад ее на пиксели, полное пропадание», — заявили в пресс-службе.

Уточняется, что большинство россиян не заметят существенных изменений, однако в отдельных случаях сигнал может пропадать от нескольких секунд до 20 минут.

Интерференция возникает, когда Солнце встает ровно позади спутников связи. Его потоки «засвечивают» сигналы, отметили в пресс-службе.

Неполадки с телевизионной связью продлятся до 22 октября.

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