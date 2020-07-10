В России киберпреступность выросла почти в два раза

В России число киберпреступлений выросло более чем на 91,7% по сравнению с прошлым годом, пишет «Интерфакс» со ссылкой на МВД.

«За январь-июнь он (рост IT-преступности) составил 91,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — приводятся слова официального представителя МВД Ирины Волк.

Она отметила, что каждое пятое преступление (22,3% от общего числа) приходится на сферу IT.

Волк также рассказала, что с начала года уменьшилось на 10,6% количество семейно-бытовых преступлений : причинение тяжкого вреда здоровью — на 15,1%, средней тяжести — на 13,1%, легкого вреда — на 8,7%, побоев — на 50%.

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