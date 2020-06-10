Путин поручил подговить налоговый маневр для IT-отрасли

Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить налоговый маневр для стимулирования IT-отрасли, пишет РИА «Новости».

«Прошу правительство подготовить предложения по созданию максимально комфортного, именно конкурентного режима регулирования, включая решения по комплексному налоговому маневру... маневру, который стимулировал бы развитие сферы IT», — сказал президент.

Путин также подчеркнул, что необходимо развивать нормативно-правовую базу для отрасли.