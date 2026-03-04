Создатель ЕГЭ прокомментировал идею отмены экзамена в России

Отказ от единого государственного экзамена (ЕГЭ) может привести к возрождению платных подготовительных курсов при вузах и практике поступления «по звонкам». Об этом в интервью РИА Новости заявил министр образования России в 1998-2004 годах, президент РУДН и один из инициаторов введения ЕГЭ Владимир Филиппов.

«Говоря об отмене ЕГЭ, почему-то никто не говорит населению о том, к чему надо готовиться... Надо готовиться попасть на платные подготовительные курсы при конкретном вузе или попасть к преподавателям — частным репетиторам из данного вуза. Надо понимать, что значительная часть мест на дефицитные специальности будет занята по звонкам от начальства», — акцентировал внимание Филиппов.

Он также добавил, что отказ от ЕГЭ обернется необходимостью для абитуриентов ехать в конкретные вузы для сдачи вступительных экзаменов. В среднем по стране конкурс в вузах составляет 1:5, что означает, что четыре из пяти кандидатов не смогут поступить. Более того, многие талантливые ребята из регионов могут не решиться на поездку в престижные учебные заведения из-за риска неудачи.

В 2026 году исполнилось 25 лет с момента введения единого государственного экзамена в России.

Ранее в Госдуме сообщили о «донастройке» ЕГЭ в 2026 году.