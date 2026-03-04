Россиян призвали отказаться от ПП-продуктов при похудении, чтобы не попасть в ловушку

Обезжиренные йогурты, протеиновые батончики и десерты с пометкой «0% жира» или «без сахара» часто воспринимаются как безопасный путь к стройности. Однако такие продукты могут не только не помогать снижать вес, но и создавать дополнительные проблемы со здоровьем. Об этом в разговоре с «Газетой.Ru» предупредила врач-эндокринолог «СМ-Клиника» Анна Одерий.

Обезжиренные молочные продукты — классика диетического рациона. По словам врача, убрав жир, производители часто добавляют сахар или его заменители, чтобы улучшить вкус, крахмал — для густоты, а также стабилизаторы и загустители вроде каррагинана, пектина или гуаровой камеди.

«В итоге организм получает меньше полезных жиров, но больше углеводов и добавок. К тому же без жиров хуже усваиваются жирорастворимые витамины (A, D, E, K), а чувство насыщения оказывается слабее — и уже через час снова хочется есть. Исследования показывают, что люди, употребляющие обезжиренные продукты, чаще переедают, потому что подсознательно считают их «безопасными», — предупредила Одерий.

Не менее коварны и ПП-печенье с батончиками, продолжила врач. Яркие упаковки с надписями «фитнес», «протеиновый», «без сахара» манят худеющих, но состав часто удивляет. Например, вместо сахара в них используют мальтитол, сорбитол и другие сахарные спирты — они могут вызывать вздутие и слабительный эффект при избытке.

«Концентрат сывороточного белка нередко стоит в составе не на первом месте, а значит, реального белка в продукте мало. Часто встречается и пальмовое масло или его фракции — дешевый жир, который незаметно увеличивает калорийность. А еще в таких продуктах хватает ароматизаторов и красителей, в том числе «идентичных натуральным», — но это не то же самое, что «натуральные». В результате вы едите продукт с высокой калорийностью, но низкой питательной ценностью», — продолжила эндокринолог.

Еще одна ловушка — низкокалорийные соусы и десерты. Как предупредила врач, надпись «0 ккал» на упаковке нередко оказывается маркетинговым ходом. В таких продуктах используют интенсивные подсластители вроде сукралозы, аспартама или цикламата, загустители (ксантановую камедь, модифицированный крахмал) и кислоты (лимонную, уксусную) для баланса вкуса. Риски здесь тоже очевидны: подсластители могут усиливать тягу к сладкому, а отсутствие жиров и белков не дает насыщения — из-за этого вы съедаете больше основного блюда.

«Почему же при похудении важно качество, а не только калории? Дело в том, что похудение — это не просто математика (сжег больше, чем съел), а комплексный процесс, где ключевую роль играет состав пищи. Качественное питание дает стабильный уровень энергии: сложные углеводы вроде гречки, овсянки или овощей обеспечивают сытость на 3–4 часа, тогда как быстрые углеводы из печенья или батончиков — всего на 30–60 минут. Кроме того, жиры (авокадо, орехи, рыба) необходимы для синтеза гормонов, а клетчатка из овощей, фруктов и цельнозерновых продуктов поддерживает микрофлору кишечника. Исследования подтверждают, что люди, фокусирующиеся на качестве еды, худеют эффективнее и реже срываются, чем те, кто просто считает калории», — пояснила Одерий.

Говоря о том, как не попасть в ловушку ПП-продуктов, специалист подчеркнула, что прежде всего стоит внимательно читать состав: чем короче список ингредиентов, тем лучше. Идеальный вариант — натуральные продукты без добавок. Полезно также сравнивать калорийность: иногда обычный творог (5% жирности) оказывается полезнее обезжиренного с кучей добавок.

«Вместо ПП-сладостей лучше выбирать натуральные альтернативы — например, горсть орехов и яблоко вместо батончика или цельнозерновой хлеб с авокадо вместо «фитнес-печенья». Еще один надежный способ избежать подводных камней — готовить самостоятельно: домашний йогурт, смузи или гранола без сахара гарантируют, что вы точно знаете, что в составе. И наконец, важно ориентироваться на насыщение: если после перекуса хочется есть уже через час, значит, он не подходит для похудения», — резюмировала специалист.

