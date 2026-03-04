Размер шрифта
Наука

Сероводород оказался полезен при терапии черепно-мозговых травм, установили ученые

В НовГУ предложили лечить черепно-мозговые травмы газом с запахом тухлых яиц
Shutterstock/FOTODOM

Специалисты Новгородского государственного университета в составе группы российских ученых установили, что сероводород обладает способностью защищать нервные клетки. Они также предложили метод, который доставит сероводород в организм безопасно и эффективно. Это открывает путь к появлению эффективной терапии черепно-мозговых травм и повреждений спинного мозга, рассказали «Газете.Ru» в НовГУ.

Черепно-мозговые травмы, например повреждения от удара, сдавливания или кислородного голодания не ограничиваются моментом травмы. За ними следует вторичная волна разрушения: массивное воспаление, окислительный стресс и запрограммированная гибель нейронов. Современная терапия часто бессильна против этих процессов, сосредотачиваясь на симптоматической помощи и реабилитации, но не на остановке самого разрушения.

Одним из самых неожиданных кандидатов, которые могут блокировать эту цепную реакцию, оказался сероводород, который в высоких концентрациях ядовит. При этом в микродозах сероводород является жизненно важной сигнальной молекулой — газотрансмиттером. В здоровом мозге он регулирует кровоток, защищает клетки и участвует в передаче нервных импульсов. При травме его естественный уровень падает, что усугубляет повреждение.

Логичное решение — добавить сероводород извне. Но сделать это непросто. В чистом виде использовать газ в организме нельзя — это смертельно опасно. Ученые провели масштабный обзор 106 научных работ, опубликованных за последние несколько лет. Они выявили самый удачный подход — использование гибридных наносистем.

«В них упакован сероводород или его доноры. Например, наночастицы могут быть спроектированы таким образом, чтобы накапливаться именно в воспаленной зоне мозга с поврежденным гематоэнцефалическим барьером. Гидрогель, имплантированный в место травмы спинного мозга, может неделями понемногу выделять сероводород, одновременно выполняя функцию каркаса для роста новых нейронов и сосудов. Некоторые системы обладают «умными» свойствами: они активируются только в специфической среде очага повреждения — например, при повышенной кислотности или обилии активных форм кислорода», — рассказал директор Медицинского института Василий Чулков.

По словам ученых, первые препараты могут появиться в течение 5–10 лет. Для пациентов это может означать появление терапии, которая не просто справляется с симптомами нейротравмы, а защищает и восстанавливает нервную ткань.

Ранее россиян предупредили, что корсет для поддержания спины может навредить ей.

 
