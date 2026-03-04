Стало известно, как женщин поздравят с 8 Марта на работе

В трети (32,9%) опрошенных российских компаний женщинам планируют дарить цветы на 8 Марта. 22,7% сотрудниц считают их самым приятным форматом поздравления. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сервисом по поиску работы и подбору персонала GdeRabota.ru (есть у «Газеты.Ru»).

Еще 17,1% женщин предпочли бы сертификат или денежный бонус. Корпоратив с фуршетом выбрали 9,5%, активный формат на природе — 5%, творческое поздравление — 3,8%.

При этом 3,8% опрошенных женщин заявили, что не хотят получать подарки и поздравления в этот день. 14,9% сообщили, что праздник в их компании не отмечается, а 23,2% затруднились определить желаемый формат.

Отдельно сервис уточнил у мужчин, какие форматы поздравлений для женщин планируются в их компаниях. Наиболее распространенным вариантом оказались цветы — о них сообщили 32,9% респондентов. Корпоратив с фуршетом готовят 13,1% компаний, творческое поздравление — 5,4%, активный формат на природе — 2,7%, сертификаты или денежные бонусы — 3,2%.

При этом 29,3% мужчин не знают о планах компании на 8 Марта, а 13,5% сообщили, что праздник в их организации не отмечается.

«Ожидания сотрудниц в целом совпадают с корпоративной практикой — цветы остаются главным символом праздника. Однако доля женщин, которые хотели бы получить более практичные подарки, заметно выше, чем доля компаний, готовых предложить сертификаты или денежные бонусы», — отметила генеральный директор сервиса GdeRabota.ru Екатерина Агаева.

По ее словам, почти каждая четвертая женщина затрудняется с выбором формата поздравления, что может говорить о снижении значимости праздника в корпоративной культуре или о нейтральном отношении к нему.

В опросе приняли участие почти 1 тыс. мужчин и женщин из разных регионов России.

