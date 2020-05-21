Tesla отозвала иск против властей округа в США, поданный из-за запрета на работу

Руководство компании Tesla отозвало иск против властей округа Аламида в американском штате Калифорния, который был подан из-за их запрета на возобновление работы завода во Фримонте. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные материалы.

Причину отзыва жалобы истцы не уточнили.

11 мая глава Tesla Илон Маск заявил, что компания возобновляет работу на заводе во Фримонте вопреки указаниям властей округа не восстанавливать производство на фоне ограничений, введенных из-за пандемии COVID-19. Маск раскритиковал власти Аламиды из-за того, что они не позволили возобновить работу завода, в то время как производствам в некоторых частях штата было разрешено возобновить работу еще с 8 мая. После заявления глава Tesla подал на власти Аламиды в суд.

Президент США Дональд Трамп поддержал Маска в самовольном возобновлении работы завода.

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