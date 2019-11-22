Обвиняемый в киберпреступлениях в США Бурков отрицает вину

Россиянин Алексей Бурков, которого обвиняют в США в киберпреступлениях, заявил, что он не виновен. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, Бурков попросил своего адвоката объявить о его невиновности. Россиянин даже отказался от формального зачтения обвинения.

Минюст США полагает, что россиянин замешан в «электронном мошенничестве», мошенничестве с использованием устройств для доступа к данным, а также в сговоре с целью совершения мошеннических действий.

Россиянина могут арестовать на срок до 80 лет по пяти эпизодам, связанным с хакерством.

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