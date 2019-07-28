Радиотелескоп в Крыму могут применить для проекта «Миллиметрон»

Заместитель директора Физического института РАН (ФИАН) Лариса Лихачева рассказала о том, что радиотелескоп РТ-70 могут задействовать в проекте «Миллиметрон». Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что «Миллиметрон» предусматривает запуск астрофизической обсерватории «Спектр-М» в космическое пространство в 2027 году.

Лихачева уточнила, что для проекта необходимы по меньшей мере три станции слежения.

Она заявила, что планируется использование находящегося в Евпатории радиотелескопа.

Заместитель физического института РАН добавила, что РТ-70 хотят также использовать для работы с астрофизической космической обсерваторией «Спектр-РГ» в 2020 году.