Глобальный сбой произошел в работе фейсбука и инстаграма

Работу социальных сетей инстаграм и фейсбук нарушили сбои. Об этом информирует сервис Downdetector.

Сообщается, что на работу в инстаграме в большей степени жалуются жители США.

Помимо этого, о неполадках в фейсбуке заявляют европейцы.

Больше половины пользователей фейсбука из Европы отмечают проблемы с отображением ленты. А войти в социальную сеть не могут 20% пользователей.

Ранее хакер рассказал, как можно взломать инстаграм за 10 минут.